Литовкин: все, на кого можно было обменять "азовцев"*, убиты или покалечены ими

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сдавшимся в плен "азовцам"* из "Азовстали", что их обменяют на пленных военных РФ и ЛДНР, однако обмен может не состояться, потому что менять их просто не на кого. Такой точкой зрения поделился военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Литовкин отметил важность сдачи в плен боевиков нацбатальона "Азов"*, которая показала всем украинским военным, "чего они стоят". Однако, по словам эксперта, обещание своё украинский лидер выполнить не сможет за неимением варианта для обмена.

"Господин Зеленский хочет кого-то обменять, но кого? Украинские националисты убивали военнопленных либо калечили. Ролики есть, где они калечат пленных. В украинском руководстве заявляли, что они не собираются соблюдать Женевскую конвенцию. Бесполезно уже отыгрывать назад. Всех, кого можно было обменять, они уже покалечили и убили", — заявил Дмитрий Литовкин в беседе с URA. RU.

Эксперт подчеркнул, насколько опасен "Азов"* для всех граждан Украины, включая самого Зеленского, которому не подчинается ни украинская армия, ни нацбаты.

Литовкин уверен, что киевское правительство во главе с Зеленским изначально и планировало просто "слить" нацбаты, представляющие опасность абсолютно для всех, что в итоге и сделало.