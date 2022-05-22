EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Литовкин: все, на кого можно было обменять "азовцев"*, убиты или покалечены ими

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сдавшимся в плен "азовцам"* из "Азовстали", что их обменяют на пленных военных РФ и ЛДНР, однако обмен может не состояться, потому что менять их просто не на кого. Такой точкой зрения поделился военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Литовкин: все, на кого можно было обменять "азовцев"*, убиты или покалечены ими

Литовкин отметил важность сдачи в плен боевиков нацбатальона "Азов"*, которая показала всем украинским военным, "чего они стоят". Однако, по словам эксперта, обещание своё украинский лидер выполнить не сможет за неимением варианта для обмена.

"Господин Зеленский хочет кого-то обменять, но кого? Украинские националисты убивали военнопленных либо калечили. Ролики есть, где они калечат пленных. В украинском руководстве заявляли, что они не собираются соблюдать Женевскую конвенцию. Бесполезно уже отыгрывать назад. Всех, кого можно было обменять, они уже покалечили и убили", — заявил Дмитрий Литовкин в беседе с URA. RU.

Эксперт подчеркнул, насколько опасен "Азов"* для всех граждан Украины, включая самого Зеленского, которому не подчинается ни украинская армия, ни нацбаты.

Литовкин уверен, что киевское правительство во главе с Зеленским изначально и планировало просто "слить" нацбаты, представляющие опасность абсолютно для всех, что в итоге и сделало.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
Троих участников спецоперации наградили посмертно в Челябинске
Литовкин: все, на кого можно было обменять "азовцев"*, убиты или покалечены ими
На Украине избавились от памятника Пушкину: "После в***ы разберёмся"
Зеленский не понимает петиции "о разрешении мужчинам выезд из страны"
Сивков: Калининград от агрессии НАТО защитят корабли Балтфлота с "Цирконами"
Симоньян об обманутых надеждах азовцев*: "Не склалось"
Моравецкий: Норвегия должна поделиться доходами от прибыли нефти и газа
Боец ВСУ раскритиковал американские гаубицы "М777": "Рак на безрыбье"
Габбасов: российские спортсмены пользуются популярностью в азиатском регионе
В Эстонии возвели скульптуру Зеленского из песка в виде Статуи Свободы
Популярное
Силовые структуры
Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"

Вместе адмиралом США в отставке сложили оружие и инструкторы НАТО.

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Мир. Новости мира
Помощник Кадырова: "Украинские силовики добили свою раненую девушку-снайпера"
Силовые структуры
В плен с "Азовстали" сдались офицеры США, Британии и инструкторы НАТО
Любовь Степушова Запад захотел мириться с Путиным: Россия прирастёт территориями Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: Группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Последние материалы
Сивков: Калининград от агрессии НАТО защитят корабли Балтфлота с "Цирконами"
Симоньян об обманутых надеждах азовцев*: "Не склалось"
Моравецкий: Норвегия должна поделиться доходами от прибыли нефти и газа
Боец ВСУ раскритиковал американские гаубицы "М777": "Рак на безрыбье"
Габбасов: российские спортсмены пользуются популярностью в азиатском регионе
В Эстонии возвели скульптуру Зеленского из песка в виде Статуи Свободы
Собчак разгадала планы прибывшего в РФ Лукашенко: "В регионы рассылают списки"
Главком Залужный: ВСУ в Северодонецке находятся в критической ситуации
Чулпан Хаматова уже захотела обратно в Россию
МИД Финляндии: проблемы с Турцией по НАТО решатся за "несколько недель"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников