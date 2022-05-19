Литовкин: сдача в плен "азовцев"* подорвёт боевой дух всех бойцов ВСУ

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, массовая капитуляция украинских националистов на заводе "Азовсталь" в Мариуполе станет серьёзным психологическим ударом по бойцам ВСУ по всей стране, которые с большой долей вероятности могут последовать их примеру.

"Я бы сравнил это с первым камешком, который покатился с горы, и способен спровоцировать большой камнепад. Раньше тысячи украинских военных просто не знали, что конкретно происходит вокруг "Азовстали”, а сейчас, при всей изобретательности западных PR-консультантов Украины, скрыть правду будет чрезвычайно трудно", — сказал Литовкин в разговоре с ФАН.

Аналитик выразил уверенность, что после этого события психологический настрой всех украинских нацбатальонов и других подразделений оставляет желать лучшего, и наверняка многие украинские военные теперь захотят последовать примеру "азовцев"* для того, чтобы остаться в живых. Он уверен, что теперь нужно ждать других массовых капитуляций в рядах ВСУ.

"Теперь украинские солдаты будут знать, что лучше быть живым и здоровым, чем лежать "героем” в сырой земле, и больше никогда не увидеть своих родных. Я уверен, что моральный дух украинских военных сегодня подорван", — только начало куда более масштабного процесса", — заключил Литовкин.

По данным Минобороны, 1730 украинских радикалов, включая 80 серьёзно раненых, сложили оружие и сдались в плен из "Азовстали", начиная с 16 мая.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.