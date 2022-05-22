Свердловский военный остаётся в плену у ВСУ

Солдат из Свердловской области по-прежнему остаётся в плену у Вооружённых сил Украины, об это сообщает tagilcity.ru, ссылаясь на Е1.

Информацию о пленном подтвердила изданию и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, вернуть его домой пока никак не получается. Однако Минобороны и МИД прикладывают все необходимые усилия для его освобождения.

Ранее руководитель Мониторинговой миссии Матильда Богнер сообщила, что ООН отправили достоверные сведения, согласно которым ВСУ пытают пленных российских солдат. По её словам, с военнослужащими жестоко обращаются, их содержат под стражей без связи с внешним миром.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.