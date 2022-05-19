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Автор Елена Федорова

Вассерман: "Сдача боевиков "Азова"* в плен — это удар по их единоверцам"

Силовые структуры

То, что "азовцы"* сдаются в плен, очень сильно бьёт по украинским единоверцам, заметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщает rostovgazeta.ru.

Вассерман: "Сдача боевиков "Азова"* в плен — это удар по их единоверцам"

Политик объяснил, что "азовцы"* на Украине уже организовали свой культ, они постоянно повторяют, что для них будет счастьем погибнуть в бою.

"Поэтому мне представляется, что сдача боевиков "Азова"* в плен — это удар по их единоверцам, которые ещё находятся на воле. Надеюсь, что удар серьёзный", — высказался он.

Ранее Вассерман заявил, что боевиков с "Азовстали" ни в коем случае нельзя обменивать, ведь они возьмут ещё больше заложников, их надо отдать под суд. По его словам, террористическая группировка захватывает своих граждан и придумывает им обвинения безо всякой оглядки на закон.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
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