Новейшие российские БМПТ "Терминатор" идут на Камышеваху

Российское командование отправило в Луганскую Народную республику новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Российские БМПТ "Терминатор" заметили на окраинах Северодонецка, боевые машины направляются в сторону линии соприкосновения, сообщает информагентство ANNA News.

Техника специально предназначена для ведения городского боя, а значит будет очень востребована при освобождении Камышевахи, Викторовки и прочих населённых пунктов ЛНР.

БМПТ "Терминатор" способна надёжно подавлять пехоту противника, вооружение которой составляют гранатомёты, противотанковые комплексы и стрелковое оружие. Для этого машина оснащена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, 7,62-мм танковым пулеметом, автоматическими гранатометами АГ-17Д и ПТРК "Корнет".