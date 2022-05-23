Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил о том, что в городской застройке города Авдеевка начались боевые действия. В этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок украинской армии в ДНР. Противник на протяжении нескольких лет открывал огонь из Авдеевки по Донецку, Макеевке, Ясиноватой.
Безсонов отметил, что подразделения Народной милиции ДНР вошли в городские кварталы Авдеевки. Боевые действия против боевиков ВСУ ведут военные 1-ой Славянской бригады.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.