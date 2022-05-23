Безсонов: 1-я Славянская бригада ДНР вошла в Авдеевку, в городе идут бои

Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил о том, что в городской застройке города Авдеевка начались боевые действия. В этом районе сосредоточена одна из самых крупных группировок украинской армии в ДНР. Противник на протяжении нескольких лет открывал огонь из Авдеевки по Донецку, Макеевке, Ясиноватой.

Безсонов отметил, что подразделения Народной милиции ДНР вошли в городские кварталы Авдеевки. Боевые действия против боевиков ВСУ ведут военные 1-ой Славянской бригады.