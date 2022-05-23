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Автор Дмитрий Плотников

Китай выразил протест США после заявления Байдена о готовности защищать Тайвань

Силовые структуры

На слова президента США Джозефа Байдена о готовности вступить в военный конфликт с КНР, "в случае их вторжения" на Тайвань, ответ был быстрым.

Китай выразил протест США после заявления Байдена о готовности защищать Тайвань

"Ситуация с Тайванем похожа на ситуацию с Украиной, только бремя Тайваня куда сильнее", — заявил ранее Байден.

МИД Китая выразил протест Соединённым Штатам в связи с заявлением американского президента.

"США должны перестать недооценивать решительность и возможности Китая по защите суверенитета и территориальной целостности. Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня", — сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Кстати, китайцы сейчас проводят самые крупные учения по высадке на берег. Лидеры США и Японии, тем временем, отметили увеличение ядерного потенциала Китая и призвали Пекин к участию в ядерном разоружении.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша китай тайвань
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