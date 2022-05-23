Ермак и Подоляк синхронно потребовали от США поставок ракетной системы MLRS

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк синхронно потребовали от Соединённых Штатов поставок ракетной системы MLRS.

По словам военных аналитиков, на самом деле, это сами американские военные сказали двум украинским чиновникам, чтобы они так сделали. Суть в том, что Штаты теперь будут пугать Россию, что они якобы возьмут и поставят киевскому режиму ракеты MLRS и прочие современные виды вооружений.

По всей видимости, США начали торговаться. Недаром недавно Остин звонил Сергею Шойгу, а Милли — Валерию Герасимову.

Напомним, MLRS (Multy Launch Rocket System) — реактивная система залпового огня предназначена для поражения (стрельбой с закрытых позиций на дальностях более 30 километров) боевых бронемашин, артиллерии, средств ПВО, скоплений расположенных живой силы и военной техники, командных пунктов и узлов связи.