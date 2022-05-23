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Автор Дмитрий Плотников

Ермак и Подоляк синхронно потребовали от США поставок ракетной системы MLRS

Силовые структуры

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк синхронно потребовали от Соединённых Штатов поставок ракетной системы MLRS.

Ермак и Подоляк синхронно потребовали от США поставок ракетной системы MLRS

По словам военных аналитиков, на самом деле, это сами американские военные сказали двум украинским чиновникам, чтобы они так сделали. Суть в том, что Штаты теперь будут пугать Россию, что они якобы возьмут и поставят киевскому режиму ракеты MLRS и прочие современные виды вооружений.

По всей видимости, США начали торговаться. Недаром недавно Остин звонил Сергею Шойгу, а МиллиВалерию Герасимову.

Напомним, MLRS (Multy Launch Rocket System) — реактивная система залпового огня предназначена для поражения (стрельбой с закрытых позиций на дальностях более 30 километров) боевых бронемашин, артиллерии, средств ПВО, скоплений расположенных живой силы и военной техники, командных пунктов и узлов связи.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей шойгу андрей ермак михаил подоляк валерий герасимов
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