Киев принял решение разрешить командирам расстреливать своих солдат и офицеров

Моральное состояние военнослужащих украинской армии сейчас оставляет желать лучшего. Налицо массовое дезертирство и массовая сдача в плен.

Последними крупными успехами в военной спецоперации российские войска вместе с силами ЛДНР подрывают остатки воли и духа ВСУ.

И из-за фактов массового дезертирства и сдачи в плен со стороны украинских военнослужащих, военно-политическое руководство Украины приняло решение разрешить командирам расстреливать своих подчинённых солдат и офицеров, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, с этой целью был внесён законопроект в Верховную раду Украины.