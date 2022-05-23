Моральное состояние военнослужащих украинской армии сейчас оставляет желать лучшего. Налицо массовое дезертирство и массовая сдача в плен.
Последними крупными успехами в военной спецоперации российские войска вместе с силами ЛДНР подрывают остатки воли и духа ВСУ.
И из-за фактов массового дезертирства и сдачи в плен со стороны украинских военнослужащих, военно-политическое руководство Украины приняло решение разрешить командирам расстреливать своих подчинённых солдат и офицеров, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, с этой целью был внесён законопроект в Верховную раду Украины.
"Вот теперь служба в украинской армии заиграет ещё большими красками. Теперь командиры будут пускать в расход всех неугодных, а война всё спишет", — заявил в социальной сети Безсонов.
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