Зеленский: У России в 20 раз больше военной техники

На Всемирный Экономический Форум в швейцарский Давос пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

На выступлении лидер Незалежной не мог обойти тему военной специальной операции России на Украине и заявил, что у Российской Федерации в 20 раз больше военной техники.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого государства и большой армии. У них в 20 раз больше техники…" — сообщил Зеленский на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе.

Так он дал намёк всему мировому сообществу, что остро нуждается в поставках вооружений и техники.

Также украинский президент заявил, что готов к обмену пленными с Россией "хоть завтра", поскольку этот процесс необходимо активизировать.