Зеленский: У России в 20 раз больше военной техники

На Всемирный Экономический Форум в швейцарский Давос пригласили президента Украины Владимира Зеленского.
На выступлении лидер Незалежной не мог обойти тему военной специальной операции России на Украине и заявил, что у Российской Федерации в 20 раз больше военной техники.
"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого государства и большой армии. У них в 20 раз больше техники…" — сообщил Зеленский на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе.
Так он дал намёк всему мировому сообществу, что остро нуждается в поставках вооружений и техники.
Также украинский президент заявил, что готов к обмену пленными с Россией "хоть завтра", поскольку этот процесс необходимо активизировать.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.