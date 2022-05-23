EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский: У России в 20 раз больше военной техники
Бужинский: военные ВС Украины уже психологически сломлены или близки к этому
Норин: со временем "котёл" появится в Авдеевке и во всём Донбассе
Индия. 23 килограмма молочной железы удалили у женщины
Генри Киссинджер: будет идеально, если Украина станет нейтральной
Афганистан. Дикторы-мужчины начали закрывать свои лица вслед за женщинами
Из-за оспы обезьян Роспотребнадзор усилил контроль на границе
Автор Дмитрий Плотников

Зеленский: У России в 20 раз больше военной техники

Силовые структуры

На Всемирный Экономический Форум в швейцарский Давос пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

На выступлении лидер Незалежной не мог обойти тему военной специальной операции России на Украине и заявил, что у Российской Федерации в 20 раз больше военной техники.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого государства и большой армии. У них в 20 раз больше техники…" — сообщил Зеленский на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе.

Так он дал намёк всему мировому сообществу, что остро нуждается в поставках вооружений и техники.

Также украинский президент заявил, что готов к обмену пленными с Россией "хоть завтра", поскольку этот процесс необходимо активизировать.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
давос украина владимир зеленский
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Последние материалы
Бужинский: военные ВС Украины уже психологически сломлены или близки к этому
Норин: со временем "котёл" появится в Авдеевке и во всём Донбассе
Индия. 23 килограмма молочной железы удалили у женщины
Генри Киссинджер: будет идеально, если Украина станет нейтральной
Афганистан. Дикторы-мужчины начали закрывать свои лица вслед за женщинами
Из-за оспы обезьян Роспотребнадзор усилил контроль на границе
Остатки 14-й бригады ВСУ просят Зеленского о помощи: "Нам нечем воевать"
Генпрокурор штата Колумбия обвинил Цукерберга в утечкке данных
Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ
На живущего в Англии олигарха Петра Авена завели уголовное дело за обход санкций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников