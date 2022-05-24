Пресса Украины признала потерю контроля над "дорогой жизни" в районе Соледара

В утренней сводке украинского Генштаба можно заметить, что в Киеве начали признавать сложную ситуацию, в которой оказались боевики ВСУ в Донбассе.

Пресс-служба Генштаба сообщила, что за минувшие сутки российские войска укрепили свои позиции в населённом пункте Васильевка. Однако в военном ведомстве Украины не отметили, что ранее союзные войска взяли под контроль село Триполье и вышли к окрестностям Соледара в районе Владимировки.

Украинские СМИ заявили, что после перехода населённого пункта Васильевка под контроль российской армии дорога, которая соединяет Лисичанск с Артёмовском, окончательно заблокируется. Пресса Незалежной называет этот путь «дорогой жизни для ВСУ» на этом направлении.