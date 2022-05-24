Киев перебросил в Северодонецк два свежих батальона и бронетехнику

Вооружённые силы Украины оказались под угрозой окружения в Северодонецке. В этой ситуации самым логичным действием был бы отвод подразделений из города.

Однако, несмотря на опасность полного разгрома, сдавать Северодонецк без боя ВСУ явно не намерены. Киев продолжает заводить в этот населённый пункт дополнительные силы и средства, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Переброшено минимум два свежих батальона из состава соединений территориальной обороны, бронетехника. Артиллерия киевского режима работает с западного берега Северского Донца", — написал репортёр в своих соцсетях.

Ранее военкор отметил, что тактика "малых котлов", которую выбрали ВС России, себя оправдывает, а оборона ВСУ в Донбассе начинает сыпаться.