Российские войска не идут напролом на штурм хорошо укреплённых позиций ВСУ, поскольку это приведёт к большим потерям личного состава. Командование выбрало другую тактику, которая даёт результаты. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Репортёр отметил, что в последние дни донбасский фронт пришёл в движение. Активное наступление началось на разных направлениях. Есть успехи в Лимане, в Северодонецке и севернее Попасной. Оборона формирований киевского режима начинает сыпаться, считает военкор.
"И это похоже на психологический надлом. Скотское отношение к личному составу всегда заканчивается именно так. Киевский режим сам себя закапывает", — написал журналист.
Большое значение имеет и огневое поражение, а артиллерия союзных сил работает в последние дни так же слаженно, как оркестр, добавил он.
"Тактика "малых котлов" себя оправдывает и даёт больше результатов, чем движение армиями и корпусами. Меньше потерь среди личного состава союзных сил от артиллерийского воздействия, больше толку от действий танков и пехоты малыми группами", — заключил Поддубный.
Ранее советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович признал, что для группировки ВСУ в Северодонецке есть реальная угроза "второго Мариуполя".
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.