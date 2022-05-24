Военкор Поддубный: тактика "малых котлов" себя оправдывает

Российские войска не идут напролом на штурм хорошо укреплённых позиций ВСУ, поскольку это приведёт к большим потерям личного состава. Командование выбрало другую тактику, которая даёт результаты. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Репортёр отметил, что в последние дни донбасский фронт пришёл в движение. Активное наступление началось на разных направлениях. Есть успехи в Лимане, в Северодонецке и севернее Попасной. Оборона формирований киевского режима начинает сыпаться, считает военкор.

"И это похоже на психологический надлом. Скотское отношение к личному составу всегда заканчивается именно так. Киевский режим сам себя закапывает", — написал журналист.

Большое значение имеет и огневое поражение, а артиллерия союзных сил работает в последние дни так же слаженно, как оркестр, добавил он.

"Тактика "малых котлов" себя оправдывает и даёт больше результатов, чем движение армиями и корпусами. Меньше потерь среди личного состава союзных сил от артиллерийского воздействия, больше толку от действий танков и пехоты малыми группами", — заключил Поддубный.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович признал, что для группировки ВСУ в Северодонецке есть реальная угроза "второго Мариуполя".