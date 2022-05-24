Светлодарск перешел под полный контроль Народной милиции ДНР

Город Светлодарск перешёл под контроль НМ ДНР. На здании городского совета уже реет российский флаг.

Сейчас в город заходят военные РФ и ЛДНР.

Сегодня, 24 мая, наступил конец Светлодарской дуги, существовавшей более семи лет. Сейчас бандеровцы в районе ТЭС прикрывают отходящие войска.

Напомним, ранее ВСУ, отступая к Артемовску, уничтожили в этом районе мост. Под угрозой окружения боевики бросили позиции и стали отходить к Артёмовску.

Фактически, возникла угроза окружения Светлодарской группировки и было принято решение отступать, бросая позиции, которые более семи лет готовились к долговременной обороне.

Также под контроль РФ перешли населённые пункты Луганское и Мироновский. А в районе Авдеевки, Горловки и Марьинки идут тяжелые бои против Вооружённых сил Украины, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин