Заместитель главы Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин проинформировал о сдаче в плен пятидесяти десантников ВСУ в течение последних нескольких суток.
"За несколько дней предыдущих 50 десантников украинских сдались нам в плен. Два взвода 115-й бригады теробороны в районе Авдеевки ушли с позиций. Я считаю, что это есть, наверное, одна из тех положительных вещей, которые сейчас происходят", — сказал Басурин на телеканале "Россия 24".
Также Басурин добавил, что самыми "горячими" точками на линии фронта сейчас являются Авдеевка, Горловка, Марьинка и Новомарьинка. Представитель Народной милиции ДНР отметил, что в этих населённых пунктах идут очень тяжёлые бои.
Ранее 24 мая Басурин сообщил о переходе под контроль сил ДНР города Светлодарска, на городском совете которого уже водружён российский флаг.
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