Боец ДНР "Ситх": ВСУ близки к развалу, солдаты начнут убивать командиров

В Верховной раде предложили ввести законопроект, который разрешает командирам применять оружие против солдат, если они покинули позиции или отказались выполнять приказ. Военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным "Ситх" полагает, что внесение подобных поправок в закон повлечёт за собой плачевные последствия для украинской армии. Он не исключает, что солдаты начнут убивать своих командиров.

"Ситх" отметил, что этот законопроект фактически делает легальными возможные убийства подчинённых со стороны командования. Если раньше такая тактика всячески скрывалась, то теперь киевское руководство намерено разрешить убийства на официальном уровне.

"Ни для кого не секрет, что у нацбатовцев в отношении своих же применялись и штрафы, и телесные наказания, и даже расстрелы. И что мы видим в итоге? Весь "Азов"* в полном составе сдался в плен. Значит, насильственные меры неэффективны", — заявил офицер ДНР.

Простые солдаты будут осознавать, что военное командование в любой момент сможет выстрелить в спину. Офицеры перестанут быть лидерами и превратятся в ненавистных надзирателей.

"Ситх" убеждён, что если законопроект вступит в силу, то боевики ВСУ начнут массово сдаваться в плен. С одной стороны Киев надеется усилить дисциплину в рядах украинской армии, но с другой — подобные методы неизбежно приведут к протестам.

"Это мина, заложенная законодателями Украины под собственную армию. <…> Я думаю, что сейчас украинская армия как никогда близка к развалу", — заявил военнослужащий ДНР в беседе с "МК".

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.