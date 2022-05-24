В Сети появились кадры бесстрашного водителя, которого уже прозвали "смертником". Автомобиль проехал по дороге Артёмовск — Лисичанск. На видео отчётливо видно, как водитель промчался на большой скорости по трассе, которая находилась в этот момент под обстрелом. Снаряды разрывались в нескольких метрах от машины.
Некоторые украинские СМИ называют эту трассу "дорогой жизни для ВСУ". В Киеве признали, что после перехода Васильевки под контроль союзных войск дорога, которая соединяет Лисичанск с Артёмовском, окончательно заблокируется для украинской стороны.
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