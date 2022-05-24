Белгородцам звонят из военкомата и просят подписать контракт на службу в армии

Белгородец пожаловался губернатору региона Вячеславу Гладкову на звонки, поступающие из военкомата, с просьбой подписать контракт на военную службу, об этом пишет bel.ru.

"Есть стандартная работа военных комиссариатов, это их задача. Призыв на военную службу происходит два раза в год — весной и осенью. Ни о каких других действиях я не знаю, поэтому не переживайте", — ответил на жалобу глава Белгородской области.

Однако местный житель заверил, что это не фейковые звонки, ведь он узнал голоса сотрудников военкомата сельского поселения.

Ранее в Минобороны заявили о выявлении фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС, которые задействованы в проведении спецоперации на Украине. Президенту РФ Владимиру Путину оперативно доложили о нарушениях. Он поручил больше не привлекать срочников для выполнения задач на территории Украины.

По приказу российского лидера 24 февраля началась спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.