Минобороны РФ сообщило о случаях участия срочников в спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что группу российских военных взяли в плен. Среди них оказались солдаты срочной службы, сказали в министерстве.

В ходе брифинга Конашенков сообщил, что военные-срочники приняли участие в спецоперации России по принуждению к миру на Украине. Вместе с этим представитель Минобороны РФ подчеркнул: таких солдат уже доставили на территорию нашей страны.

"Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", — сообщил Конашенков, его слова цитирует "Интерфакс".

По словам представителя Минобороны РФ, власти предпринимают меры, чтобы не допускать срочников к миссии на Украине. Также Конашенков отметил, что ведётся работа по освобождению захваченных военных.

Ранее во время поздравления россиянок с восьмым марта глава РФ Владимир Путин пообещал, что срочники не примут участие в спецоперации на Украине.

"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", — сказал лидер России, видео с этой речью можно посмотреть на официальном сайте президента.