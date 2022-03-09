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Автор Евгения Васильева

Минобороны РФ сообщило о случаях участия срочников в спецоперации на Украине

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что группу российских военных взяли в плен. Среди них оказались солдаты срочной службы, сказали в министерстве.

Минобороны РФ сообщило о случаях участия срочников в спецоперации на Украине

В ходе брифинга Конашенков сообщил, что военные-срочники приняли участие в спецоперации России по принуждению к миру на Украине. Вместе с этим представитель Минобороны РФ подчеркнул: таких солдат уже доставили на территорию нашей страны.

"Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", — сообщил Конашенков, его слова цитирует "Интерфакс".

По словам представителя Минобороны РФ, власти предпринимают меры, чтобы не допускать срочников к миссии на Украине. Также Конашенков отметил, что ведётся работа по освобождению захваченных военных.

Ранее во время поздравления россиянок с восьмым марта глава РФ Владимир Путин пообещал, что срочники не примут участие в спецоперации на Украине.

"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", — сказал лидер России, видео с этой речью можно посмотреть на официальном сайте президента.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин игорь конашенков
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