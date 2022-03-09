Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что группу российских военных взяли в плен. Среди них оказались солдаты срочной службы, сказали в министерстве.
В ходе брифинга Конашенков сообщил, что военные-срочники приняли участие в спецоперации России по принуждению к миру на Украине. Вместе с этим представитель Минобороны РФ подчеркнул: таких солдат уже доставили на территорию нашей страны.
"Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены", — сообщил Конашенков, его слова цитирует "Интерфакс".
По словам представителя Минобороны РФ, власти предпринимают меры, чтобы не допускать срочников к миссии на Украине. Также Конашенков отметил, что ведётся работа по освобождению захваченных военных.
Ранее во время поздравления россиянок с восьмым марта глава РФ Владимир Путин пообещал, что срочники не примут участие в спецоперации на Украине.
"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса", — сказал лидер России, видео с этой речью можно посмотреть на официальном сайте президента.
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.