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Автор Максим Александров

Сивков: у Польши нет никаких шансов в войне против России

Силовые структуры

Если в Павлоград Днепропетровской области действительно были переброшены два батальона поляков, то это не штатные подразделения армии Польши, а, скорее всего, частные военные компании, получившие вооружение со складов польской армии. Поэтому официально польская армия в боевых действиях на юго-востоке Украины не участвует.

Сивков: у Польши нет никаких шансов в войне против России

Но то, что Польша хочет решить вопрос со своими так называемыми восточными крессами, хорошо известно. И нельзя исключать, что в этом вопросе может быть достигнута какая-то теневая договорённость с Россией. Такое мнение высказал военный аналитик Константин Сивков.

Эксперт отметил, что это невыгодно США, но помимо желания американцев есть ещё и расчёт политических элит Польши. И они прекрасно понимают, что если они ввяжутся в полномасштабную войну против России, то их четырёх дивизий (60 тысяч солдат) не хватит, чтобы решить задачу.

По словам Сивкова, завоевать господство в воздухе без участия авиации НАТО они в принципе не смогут, потому что потенциалы ВКС России и польских ВВС несопоставимы. Не говоря о том, что у России будут намного более выгодные условия с учётом комплексов С-400 и С-500. А в этих условиях нет шансов и у сухопутных войск.

И вряд ли при таком повороте событий останется в стороне Белоруссия, добавил он.

"А между тем я могу сказать, что даже если Белоруссия один на один столкнётся с Польшей, без участия России вообще, то белорусские вооружённые силы вполне по своему потенциалу смогут сокрушить польскую армию. Поэтому в этих условиях у поляков каких-то шансов на какой-то успех по сути дела нет", — заключил военный аналитик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато россия польша украина константин сивков
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