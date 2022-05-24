В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы

Продолжается специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины. Высокоточными ударами уничтожаются объекты военной инфраструктуры. Во многих регионах Украины продолжают звучать сигналы воздушной тревоги.

Сегодня днём, 24 мая, в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. По данным издания "Русская весна", был поражён военный объект ВСУ в Синельниковском районе. Издание также сообщает о возникновении сильного пожара на окраине города Николаева.