Продолжается специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины. Высокоточными ударами уничтожаются объекты военной инфраструктуры. Во многих регионах Украины продолжают звучать сигналы воздушной тревоги.
Сегодня днём, 24 мая, в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. По данным издания "Русская весна", был поражён военный объект ВСУ в Синельниковском районе. Издание также сообщает о возникновении сильного пожара на окраине города Николаева.
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Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.