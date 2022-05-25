Взятые в плен в Красном Лимане бойцы ВСУ рассказали о штурме и массовой сдаче

В Сети стали появляться первые кадры с допросов бойцов ВСУ, взятых в плен российскими военными в Красном Лимане.

Мобилизованный военнослужащий из 2-го стрелкового батальона ТерО рассказывает, что он и 15 сослуживцев прятались в подвале церкви. Под утро начался "сильный артобстрел", было принято решение сложить оружие и выйти добровольно без боя.

Еще один пленный рассказывает, что после массированного обстрела бойцы бросились врассыпную. Теробороновец получил ранение и решил сдаться, так как посчитал это лучшим решением для себя. Он рассказал, как оказался в Красном Лимане.

"На третий день ротный привёз в Лиман. Всё это перебежками, ничего не объяснил: ни задачи, ни что делать, раций не оставил. Сказал только ждать", — говорит боец на видео, опубликованном "Русской весной".

ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из города, а Киев продолжает отправлять на передовую неподготовленных мужчин, которое в шоке от происходящего вынуждены прятаться в подвалах и сдаваться в плен.