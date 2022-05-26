После атаки со стороны союзных войск России и Народной милиции разрозненные подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбежали со своих позиций в Красном Лимане на бронетранспортёре.
На опубликованных кадрах отчётливо видно, как украинский БТР-80 периодически останавливается, чтобы собрать других разбежавшихся боевиков ВСУ.
Подразделения противника отступали под артиллерийским огнём союзных войск. Более того, на подходе к Славянску у ВСУ возникли проблемы, поскольку переправы через Северский Донец уничтожены.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.