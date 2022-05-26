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Автор Александр Шторм

Ядерщики об Украине: топлива на ЗАЭС хватит, чтобы устроить РФ "грязную бомбу"

Силовые структуры

Киев мог создать плутониевую, урановую и "грязную" бомбы из накопленного на Запорожской АЭС топлива и десятков тонн плутония и урана в тепловыделяющих сборках. Об этом Pravda.Ru рассказал бывший сотрудник Минсредмаша СССР и Минатома РФ, профессор Алексей А.

Ядерщики об Украине: топлива на ЗАЭС хватит, чтобы устроить РФ "грязную бомбу"

На Запорожской АЭС Украина накопила 70 тонн плутония и урана

Ранее было опубликовано давосское заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что на Запорожской АЭС Украина накопила 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана.

Руководитель международного агентства по ядерному контролю отметил, что хоть АЭС и находится под контролем России, но управляется украинскими реакторщиками.

Поэтому МАГАТЭ необходимо срочно отправить своих специалистов для оценки обстановки, а также выяснения: не пропали ли запасы урана и плутония (увы, ранее у Киева "пропадали" и "Джавелины", и бронежилеты, и т. д.).

В ответ украинский "Энергоатом" объявил слова главы МАГАТЭ (!) фейком и попытался объяснить, дескать, на АЭС плутоний и обогащённый уран "всего лишь в тепловыделяющих сборках (трубках), а отработанное ядерное топливо" и вовсе есть на каждой АЭС.

"Это лукавство. Если государство имеет достаточные компетенции для того, чтобы устроить разборку ТВЭЛ (сборок), то полученное ОЯТ (отработанное ядерное топливо) можно использовать для получения оружейных изотопов", — делится атомщик.

"И уж точно для того, чтобы "набить" им боеголовку ракеты, диверсионного заряда, чтобы устроить "грязную бомбу", когда территория заражается без ядерного взрыва. Причем активность у такой бомбы будет выше, чем у кобальтовой где-то в полтора раза", — заявил эксперт.

"Для примера возьмём АЭС "Бушер" в Иране — весь западный мир требовал от России вначале закрыть проект, а после договорились — РФ забирает ОЯТ, чтобы иранцы случайно не начали нелегально его использовать в оружейно-военных целях. Почему-то в Иране это было страшно, это был камень преткновения, а с Украиной — не страшно", — заключил он.

Украина могла быстро создать или найти средства доставки ядерной или "грязной" бомб

Специалист-ядерщик также отметил, что он не может дать комментарий по возможной ракетной программе Украины и её ракетно-атомным перспективам, так как не изучал "сторонний для него вопрос средств доставки".

Однако, Pravda.Ru уже сообщала:  увы, Украина могла быстро создать или найти средства доставки ядерной или "грязной" бомб.

"Хочется только добавить про носители: для того чтобы перенести изделие из точки "А" в точку "Б", совершенно необязательно нужна ракета. Достаточно грузовика или катера", — делились с журналистами представители израильских спецслужб.

"Имеющаяся в распоряжении Украины и активно применяющаяся ею в обстрелах ВС РФ и Донбасса ТРК "Точка-У" может нести ядерный боезаряд, он для этого и создавался. И запланированный украинский ОТРК "Гром" тоже. Также могли взять ОЯТ в виде порошка и набить им кассетные боеприпасы в ракетах, чтобы ударить "грязной бомбой", грозились же власти", — заключил военный эксперт.

Отметим, что в первом термоядерном устройстве США использовали всего 6,5 кг смеси плутония, галлия и 120 кг природного урана. А на Украине расщепляющиеся материалы считались десятками (!) тонн.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина ядерное оружие
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