Что дальше: Украина хочет ядерную бомбу

Украина сообщила всему миру о желании вернуть себе статус ядерной державы. Мир не пришёл в восторг, и причин для такой реакции достаточно.

Как пояснил украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk, "либо мы являемся частью такого союза, как НАТО, и вносим свой вклад в то, чтобы Европа стала ещё сильней, либо нам остаётся единственный вариант — самим вооружаться".

Это заявление спровоцировало нервную реакцию у многих. С одной стороны, в атомной бомбе соседняя страна видит подходящее средство устрашения, но с другой — гораздо ближе вероятность продажи Украиной "всего, что можно продать".

Но авторы немецкого издания считают, что заявление Мельника — не только зов о помощи и свидетельство отчаянного положения Украины перед лицом наращивания Россией вооружённых сил. Это ещё и проявление фантомных болей Украины, обладавшей в 1991 году третьим по величине ядерным потенциалом в мире.

Москва размещала на территории Украины примерно 1,9 тысячи ядерных боеголовок и несколько тысяч тактических атомных бомб.

Позже Соединённые Штаты, Великобритания и Россия пытались регулировать этот вопрос. В итоге Будапештский меморандум поставил точку в ядерных планах Украины. Самым главным там является связка отказа от ядерных притязаний в обмен на отношения с соседями.

По сути, Украина тогда отказалась от мощного фактора силы — ядерного оружия. Но сегодня украинскому руководству не верят.

Нельзя, чтобы в центре Европы появилось ядерное оружие, которое может быть продано или бесконтрольно применено по спорным территориям или ядерной державе — России.

Военные эксперты также считают, что нужно следить и за попытками Украины создать "грязную бомбу". Это прямой ответ на вопрос относительно возможности приобретения Украиной оружия массового поражения.

Специалисты прямо написали, что получение Киевом в своё распоряжение ОМП будет представлять угрозу не только России.

"Хочется только добавить про носители: для того, чтобы перенести изделие из точки "А" в точку "Б", совершенно необязательно нужна ракета. Достаточно грузовика или катера.

В случае, если Украина начнёт разработку и создание специальных боевых частей для ракет наземного и воздушного базирования, проще говоря, своего арсенала ядерного оружия, с огромной вероятностью Россия уничтожит объекты, на которых они будут производиться, причём, скорее всего, получив кулуарное одобрение со стороны лидеров ЕС и Запада", — делятся представители спецслужб Израиля.

Как на Украине в постсоветский период торговали оставшимся со времен империи оружием, известно, и нет повода сомневаться в том, что с бомбой будет как-то иначе.

Так что своего согласия на активность в этом направлении ни Запад, ни Россия однозначно не дадут.