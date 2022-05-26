Штурмовые группы ВДВ РФ захватили укреплённые позиции украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Представители ведомства распространили видеоролик, на котором демонстрируются оборудованные траншеи, бетонный бункер, тела украинских военных, препарат и шприц. По предварительным данным, солдаты использовали так называемые боевые наркотики.
Российская разведка передала координаты обнаруженных позиций ВСУ артиллерии.
"Во время удара из артиллерийских орудий и миномётов противник понёс потери. При непосредственном соприкосновении с подразделениями ВДВ подразделения ВСУ бросили свои позиции и отступили", — прокомментировали в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, националисты оказывали плотное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям штурмовые группы полностью выполнили задачу и овладели выгодным рубежом.
Ранее сообщалось, что после атаки со стороны союзных войск подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбежали со своих позиций в Красном Лимане на бронетранспортёре.
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