Уже 800 добровольцев готовы отправиться на Украину из Башкирии

В Уфе активно ведётся набор добровольцев в батальон для отправки на Украину. Насчитывается уже 800 желающих вступить в него, заявил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов, об этом пишет mkset.ru.

Он заметил, что огромное количество людей обратилось за два дня. Однако численность батальона составит только 350-380 человек.

Камалетдинов также обратил внимание, что к нему даже поступили звонки из Донбасса.

Отмечается, что добровольцев ждёт вознаграждение за участие в спецоперации. На этапе подготовки каждому готовы платить около 30 тысяч в месяц, при отправке в зону боевых действий — от 220 тысяч от Минобороны и единовременную выплату при заключении контракта — 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Башкирии решили последовать примеру Чечни и отправить группу добровольцев на Украину. Для желающих принять участие в российской спецоперации был объявлен сбор в Уфе.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.