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Автор Елена Федорова

Уже 800 добровольцев готовы отправиться на Украину из Башкирии

Силовые структуры

В Уфе активно ведётся набор добровольцев в батальон для отправки на Украину. Насчитывается уже 800 желающих вступить в него, заявил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов, об этом пишет mkset.ru.

Уже 800 добровольцев готовы отправиться на Украину из Башкирии

Он заметил, что огромное количество людей обратилось за два дня. Однако численность батальона составит только 350-380 человек.

Камалетдинов также обратил внимание, что к нему даже поступили звонки из Донбасса.

Отмечается, что добровольцев ждёт вознаграждение за участие в спецоперации. На этапе подготовки каждому готовы платить около 30 тысяч в месяц, при отправке в зону боевых действий — от 220 тысяч от Минобороны и единовременную выплату при заключении контракта — 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Башкирии решили последовать примеру Чечни и отправить группу добровольцев на Украину. Для желающих принять участие в российской спецоперации был объявлен сбор в Уфе.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы уфа россия украина донбасс башкирия
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