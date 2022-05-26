Полковник Басурин: командование ВСУ в панике гадает направление главного удара

Генштаб ВСУ тщетно пытается определить, где будет нанесён основной удар по украинским войскам в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

В течение первого этапа освобождения Донецкой Народной Республики союзным силам удалось обмануть противника и растянуть его силы и средства, рассказал пресс-секретарь военного командования ДНР в эфире программы "60 минут".

Далее последовала тактика точечных ударов, чтобы противник не смог догадаться, куда направлены основные силы ВС РФ и ополчения Донбасса.

"Война — это искусство. Самое главное — ввести в заблуждение противника, тем самым уменьшить свои потери среди личного состава", — отметил полковник.

Происходящее сейчас на севере ДНР не означает, что именно туда нацелен главный удар. Это понимает украинское командование в Киеве, несмотря на помощь разведок всего мира. Потому Генштаб Украины в панике требует дополнительного вооружения и пополнения для военных подразделений.