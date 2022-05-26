Генштаб ВСУ тщетно пытается определить, где будет нанесён основной удар по украинским войскам в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
В течение первого этапа освобождения Донецкой Народной Республики союзным силам удалось обмануть противника и растянуть его силы и средства, рассказал пресс-секретарь военного командования ДНР в эфире программы "60 минут".
Далее последовала тактика точечных ударов, чтобы противник не смог догадаться, куда направлены основные силы ВС РФ и ополчения Донбасса.
"Война — это искусство. Самое главное — ввести в заблуждение противника, тем самым уменьшить свои потери среди личного состава", — отметил полковник.
Происходящее сейчас на севере ДНР не означает, что именно туда нацелен главный удар. Это понимает украинское командование в Киеве, несмотря на помощь разведок всего мира. Потому Генштаб Украины в панике требует дополнительного вооружения и пополнения для военных подразделений.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.