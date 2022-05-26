Rebelión: Украина потеряет контроль над черноморским побережьем

Испанский политолог Эрнесто Лопес убеждён, что Украина идёт на поводу у США. Вашингтон и НАТО остались за спиной Киева и всячески помогают ему, поставляя тонны оружия и военной техники для ВСУ. Однако накачивание киевского режима западным вооружением только усугубляет конфликт.

"Если бы этого (поставок оружия — Прим. ред.) не происходило, конфликт, вероятно, уже закончился бы. Киев остался бы без достаточных военных возможностей и был бы вынужден принять перемирие или просто сдаться", — говорится в статье Rebelión.

Украина гораздо слабее России, поэтому её шансы на успех очень малы, несмотря на обильную внешнюю поддержку, которую она получает от Запада, отмечает Лопес. Эксперт считает, что военные действия завершатся освобождением Донбасса и потерей контроля Киева над побережьем Чёрного моря.