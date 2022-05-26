Боец ВСУ Довганюк о массовой сдаче в плен во время штурма Лимана: "Нас окружили"

Юрий Довганюк был мобилизован неподалёку от своего дома в деревне, 1 марта ему вручили повестку. В военкомате Довганюку выдали форму и сказали, что его часть создана для территориальной обороны.

Пленный солдат ВСУ рассказал про штурм Красного Лимана

Пленный из 2-го отдельного стрелкового батальона теробороны из Луцка рассказал подробности штурма Красного Лимана. Неподготовленных солдат перебросили на передовую. Теробороновцы оказались под натиском наступающих союзных войск и бросились бежать врассыпную. Во время бегства Довганюк получил ранение в руку, после этого он принял решение сдаться.

Пленный солдат признался, что российские военные сразу же оказали ему первую медицинскую помощь и перевезли в безопасное место.