Юрий Довганюк был мобилизован неподалёку от своего дома в деревне, 1 марта ему вручили повестку. В военкомате Довганюку выдали форму и сказали, что его часть создана для территориальной обороны.
Пленный из 2-го отдельного стрелкового батальона теробороны из Луцка рассказал подробности штурма Красного Лимана. Неподготовленных солдат перебросили на передовую. Теробороновцы оказались под натиском наступающих союзных войск и бросились бежать врассыпную. Во время бегства Довганюк получил ранение в руку, после этого он принял решение сдаться.
Пленный солдат признался, что российские военные сразу же оказали ему первую медицинскую помощь и перевезли в безопасное место.
"У меня насчёт нашего правительства и командования положительных эмоций нет. Наш президент - клоун", - заявил Довганюк.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.