Официальный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович был вынужден признать, что ВСУ не смогут причинить вред Крымскому мосту даже с иностранной помощью.
В последние месяцы киевский режим часто угрожал разрушить мост, связывающий Республику Крым с Краснодарским краем. После обещания западных стран поставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, количество угроз только увеличилось.
В очередном видео Арестович пояснил, что с помощью ракетных комплексов невозможно повредить Крымский мост.
"Мосты поражаются авиацией. Крымский мост — капитальное стратегическое сооружение. Он построен так, что его нельзя уничтожить", — уточнил украинский пропагандист.
Охраняют мост, по словам Арестовича, две бригады ПВО, авиация и военные корабли. Даже если ценой невероятных усилий удастся повредить один из пролетов, его в кратчайшие сроки восстановят "специальными инженерными средствами".
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.