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Автор Антон Уткин

Арестович признал, что Украина не сможет повредить Крымский мост

Силовые структуры

Официальный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович был вынужден признать, что ВСУ не смогут причинить вред Крымскому мосту даже с иностранной помощью.

Арестович признал, что Украина не сможет повредить Крымский мост

В последние месяцы киевский режим часто угрожал разрушить мост, связывающий Республику Крым с Краснодарским краем. После обещания западных стран поставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, количество угроз только увеличилось.

В очередном видео Арестович пояснил, что с помощью ракетных комплексов невозможно повредить Крымский мост.

"Мосты поражаются авиацией. Крымский мост — капитальное стратегическое сооружение. Он построен так, что его нельзя уничтожить", — уточнил украинский пропагандист.

Охраняют мост, по словам Арестовича, две бригады ПВО, авиация и военные корабли. Даже если ценой невероятных усилий удастся повредить один из пролетов, его в кратчайшие сроки восстановят "специальными инженерными средствами".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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