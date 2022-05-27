Арестович признал, что Украина не сможет повредить Крымский мост

Официальный рупор украинской пропаганды Алексей Арестович был вынужден признать, что ВСУ не смогут причинить вред Крымскому мосту даже с иностранной помощью.

В последние месяцы киевский режим часто угрожал разрушить мост, связывающий Республику Крым с Краснодарским краем. После обещания западных стран поставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, количество угроз только увеличилось.

В очередном видео Арестович пояснил, что с помощью ракетных комплексов невозможно повредить Крымский мост.

"Мосты поражаются авиацией. Крымский мост — капитальное стратегическое сооружение. Он построен так, что его нельзя уничтожить", — уточнил украинский пропагандист.

Охраняют мост, по словам Арестовича, две бригады ПВО, авиация и военные корабли. Даже если ценой невероятных усилий удастся повредить один из пролетов, его в кратчайшие сроки восстановят "специальными инженерными средствами".