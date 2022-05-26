На Украине мечтают уничтожить Крымский мост ракетами США

Ракеты "Гарпун" и системы РСЗО США нужны Киеву, чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота и Крымскому мосту.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"Гарпун" — очень похож на "Нептун" или наоборот… Но "Нептунов" у нас несколько десятков, а "Гарпунов" можно получить несколько сотен. Это будет хорошей прибавкой к "Нептунам". "Нептуны" заложили начало, уничтожив ракетный крейсер "Москва", это был самый большой и мощный корабль. Следующий флагман, который у них (России — прим ред.) будет, — это фрегат "Макаров" — идеальная мишень…" — говорит Самусь.

Он также сказал про модификацию М270 с дальностью 300 километров, и она может серьёзно повредить Крымский мост.

Украинские эксперты подчёркивают, что с помощью "Гарпунов" Киев хочет также "разблокировать" порты в акватории Чёрного моря.