Ракеты "Гарпун" и системы РСЗО США нужны Киеву, чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота и Крымскому мосту.
Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь.
"Гарпун" — очень похож на "Нептун" или наоборот… Но "Нептунов" у нас несколько десятков, а "Гарпунов" можно получить несколько сотен. Это будет хорошей прибавкой к "Нептунам". "Нептуны" заложили начало, уничтожив ракетный крейсер "Москва", это был самый большой и мощный корабль. Следующий флагман, который у них (России — прим ред.) будет, — это фрегат "Макаров" — идеальная мишень…" — говорит Самусь.
Он также сказал про модификацию М270 с дальностью 300 километров, и она может серьёзно повредить Крымский мост.
Украинские эксперты подчёркивают, что с помощью "Гарпунов" Киев хочет также "разблокировать" порты в акватории Чёрного моря.
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