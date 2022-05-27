Украинские генералы затеяли покушение на президента Украины Владимира Зеленского после серии поражений боевиков ВСУ в Донбассе. Не исключено, что глава киевского режима обвинит генералов в последних провалах украинской армии. Речь шла о громких отставках и даже трибунале. Инсайдер из Киева подтвердил, что виновными должны стать четверо генералов, кроме Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"По Залужному он сказал, что ещё не время. Но, насколько мне известно, с Залужным маленький клоун хочет поступить более жёстко, но пока никак не может решиться", - цитирует слова инсайдера Телеграм-канал "Джокер ДНР".
По данным источника, некоторые персоны из близкого окружения Зеленского в сговоре с генералами.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.