Генералы ВСУ готовят заговор с убийством президента Зеленского

Украинские генералы затеяли покушение на президента Украины Владимира Зеленского после серии поражений боевиков ВСУ в Донбассе. Не исключено, что глава киевского режима обвинит генералов в последних провалах украинской армии. Речь шла о громких отставках и даже трибунале. Инсайдер из Киева подтвердил, что виновными должны стать четверо генералов, кроме Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"По Залужному он сказал, что ещё не время. Но, насколько мне известно, с Залужным маленький клоун хочет поступить более жёстко, но пока никак не может решиться", - цитирует слова инсайдера Телеграм-канал "Джокер ДНР".

По данным источника, некоторые персоны из близкого окружения Зеленского в сговоре с генералами.