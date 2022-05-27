Союзные войска России и НМ ДНР вошли в село Покровское в окрестностях Артёмовска

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продвинулись в западном направлении. Союзные силы вошли в населённый пункт Покровское. Село расположено в 10 километрах к западу от Артёмовска. Следовательно, украинская группировка, которая разместилась в городе, оказалась в зоне досягаемости целого ряда вооружений российской стороны.

Также союзные войска взяли под контроль село Медная Руда и несколько районов населённого пункта Клиново. Более того, передовые штурмовые отряды закрепились в посёлке Мироновка к северу от Светлодарска, передаёт "Военное обозрение".