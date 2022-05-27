Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции продвинулись в западном направлении. Союзные силы вошли в населённый пункт Покровское. Село расположено в 10 километрах к западу от Артёмовска. Следовательно, украинская группировка, которая разместилась в городе, оказалась в зоне досягаемости целого ряда вооружений российской стороны.
Также союзные войска взяли под контроль село Медная Руда и несколько районов населённого пункта Клиново. Более того, передовые штурмовые отряды закрепились в посёлке Мироновка к северу от Светлодарска, передаёт "Военное обозрение".
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.