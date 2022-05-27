Ищенко: план Польши по поглощению Украины провалился из-за поражения ВСУ

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Польша близка к началу масштабной операции на Украине под прикрытием оказания военной помощью Киеву. Однако эксперт считает, что Варшава не осмелится пойти на этот шаг.

Украинские войска на востоке и юге страны потерпели поражение, в особенности на территории Донбасса. Таким образом, глобальный план Польши по ведению борьбы с Россией руками украинцев провалился, поскольку ВСУ "рассыпались".

"Поляки собирались на Украине, вопреки американскому мнению, тоже воевать руками украинцев. Они собирались занять тыловые районы, обеспечить Зеленскому возможность перебросить части с Западной Украины, но сами воевать не собирались", — объяснил Ищенко на Rutube-канале

Провал украинской армии создаёт ситуацию, в которой польские силы останутся один на один с российскими войсками. Политолог убеждён, что такой расклад является самым страшным кошмаром для Польши.