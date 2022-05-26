По мнению финского генерал-майора в отставке Пекка Товери, Украина может повторить успех Финляндии в Зимней войне. Он считает, что украинские военные довольно хорошо знают о положении своих войск. Товери отметил, что спецоперация России на Украине продолжается уже три месяца, поэтому не стоит исключать, что ВСУ подготовились к прорыву фронта.
"Интересно посмотреть, что украинцы будут делать дальше. Как учат в кадетском училище, ситуация никогда не бывает настолько плохой, как кажется", — цитирует мнение генерал-майора ltalehti.
Товери сравнил ситуацию на Украине с Зимней войной, когда СССР якобы планировал захватить всю Финляндию и устроить государственный переворот в стране.
"Украина может повторить успех Финляндии в Зимней войне", — предположил финский генерал.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.