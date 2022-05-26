Финский генерал Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине

По мнению финского генерал-майора в отставке Пекка Товери, Украина может повторить успех Финляндии в Зимней войне. Он считает, что украинские военные довольно хорошо знают о положении своих войск. Товери отметил, что спецоперация России на Украине продолжается уже три месяца, поэтому не стоит исключать, что ВСУ подготовились к прорыву фронта.

"Интересно посмотреть, что украинцы будут делать дальше. Как учат в кадетском училище, ситуация никогда не бывает настолько плохой, как кажется", — цитирует мнение генерал-майора ltalehti.

Товери сравнил ситуацию на Украине с Зимней войной, когда СССР якобы планировал захватить всю Финляндию и устроить государственный переворот в стране.