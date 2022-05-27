Тело националиста Марцинкевича (Тесака) могут эксгумировать для экспертизы

Тело Максима Марцинкевича (националиста по кличке "Тесак") могут эксгумировать для проведения новой судебной экспертизы.

Это сообщает адвокат Алексей Михальчик.

"Нас попросили предоставить материалы независимых медицинских экспертиз, в которых указано на повреждения, не характерные для суицида. Мы надеемся на новую медицинскую экспертизу, возможно, для неё потребуется эксгумация", — сказал юрист в интервью РИА Новости.

По его словам, суд уже давно обязал сотрудников Следственного комитета России возобновить доследственную проверку всех обстоятельств гибели Марцинкевича. Материалы опять вернули следователям, а проверка была возобновлена.

"Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО-3 в 2020 г. В 2018 г. он был осуждён на 10 лет строгого режима. Уголовное дело было открыто за нападения на людей, кого националист посчитал наркоторговцами.