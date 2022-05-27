Тело Максима Марцинкевича (националиста по кличке "Тесак") могут эксгумировать для проведения новой судебной экспертизы.
Это сообщает адвокат Алексей Михальчик.
"Нас попросили предоставить материалы независимых медицинских экспертиз, в которых указано на повреждения, не характерные для суицида. Мы надеемся на новую медицинскую экспертизу, возможно, для неё потребуется эксгумация", — сказал юрист в интервью РИА Новости.
По его словам, суд уже давно обязал сотрудников Следственного комитета России возобновить доследственную проверку всех обстоятельств гибели Марцинкевича. Материалы опять вернули следователям, а проверка была возобновлена.
"Тесак" покончил с собой в челябинском СИЗО-3 в 2020 г. В 2018 г. он был осуждён на 10 лет строгого режима. Уголовное дело было открыто за нападения на людей, кого националист посчитал наркоторговцами.
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