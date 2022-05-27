RT Arabic: Боевики "Азова"* минировали всё подряд, даже лекарства

Националисты полка "Азов"* перед уходом с металлургического комбината "Азовсталь" заминировали тоннели завода в Мариуполе.

Там они укрывались около месяца.

Корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури показал оставшуюся после боевиков взрывчатку, а также брошенные личные вещи и спальные места нацистов бандформирования.

"Вот эти начинённые тротилом взрывные устройства, которые оставили после себя азовцы. Однако военные из ДНР и РФ смогли найти их и обезвредить", — сообщает военкор.

По его словам, националисты "Азова"* минировали всё подряд, вплоть до контейнеров для лекарств.