Националисты полка "Азов"* перед уходом с металлургического комбината "Азовсталь" заминировали тоннели завода в Мариуполе.
Там они укрывались около месяца.
Корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури показал оставшуюся после боевиков взрывчатку, а также брошенные личные вещи и спальные места нацистов бандформирования.
"Вот эти начинённые тротилом взрывные устройства, которые оставили после себя азовцы. Однако военные из ДНР и РФ смогли найти их и обезвредить", — сообщает военкор.
По его словам, националисты "Азова"* минировали всё подряд, вплоть до контейнеров для лекарств.
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