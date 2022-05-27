Жданов: руководство "Азова"* находилось в "Азовстали" в люксовых условиях

Военный корреспондент "Комсомольской Правды" Игорь Жданов продолжает знакомить с бытом националистического батальона "Азов"* на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

В очередном своём видео военкор рассказал, что главари националистов находились в отличных условиях.

Кожаные диваны, столы из натурального камня и собственный бар. Пока рядовые ВСУшники сидели битком в грязных подвалах по соседству с отхожими местами, руководство "Азова"* отдыхало в люксовых помещениях, сообщает Жданов.

Он рассказывает, что обнаружили в подвалах "Азовстали" и вип-расположение. А ушли нацисты оттуда после массированного авиационного удара, в соседнем помещении до сих пор лежит одна неразорвавшаяся бомба.

"Иначе как рум-тур назвать это видео язык не поворачивается", — подытожил корреспондент "КП".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.