Военный корреспондент "Комсомольской Правды" Игорь Жданов продолжает знакомить с бытом националистического батальона "Азов"* на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
В очередном своём видео военкор рассказал, что главари националистов находились в отличных условиях.
Кожаные диваны, столы из натурального камня и собственный бар. Пока рядовые ВСУшники сидели битком в грязных подвалах по соседству с отхожими местами, руководство "Азова"* отдыхало в люксовых помещениях, сообщает Жданов.
Он рассказывает, что обнаружили в подвалах "Азовстали" и вип-расположение. А ушли нацисты оттуда после массированного авиационного удара, в соседнем помещении до сих пор лежит одна неразорвавшаяся бомба.
"Иначе как рум-тур назвать это видео язык не поворачивается", — подытожил корреспондент "КП".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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