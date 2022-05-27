Военные корреспонденты "Комсомольской Правды" Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников стали первыми, кто из журналистов побывал в катакомбах завода "Азовсталь".

В бункерах металлургического комбината военкоры нашли дневник одного из боевиков. Журналисты приводят фрагменты найденной тетради.

1 мая

Пока тишина, вылазили на поверхность. Вспоминали первомайские празднования в мирное время — шашлыки, солнышко, открытие купального сезона. Какое это все теперь далекое.

2 мая

Сегодня была возможность выйти в интернет, смотрел новости... По прогнозам, в мае в России должны понять, что дело не выгорело. Даже если проведут мобилизацию всех ресурсов, Украина будет усиливать натиск.

4 мая

Новостей никаких, эвакуации нет. Неизвестность напрягает... Продукты еще есть, но по минимуму.

5 мая

Перспектива, что выберусь отсюда, все более невозможна. Мы становимся разменной монетой: просто пойдем на бойню или в унизительный плен, потому что похоже, что про нас забыли.

11 мая

Назарлиев бросился в драку против одного из парней из-за распределения продуктов. Когда кто-то находит продукты на стороне и подкармливается в узком кругу, а кто-то сидит на куцем пайке, будут проблемы.

14 мая

Утро принесло трагическую весть — был убит наш снайпер из 3 взвода, старшина Зинчук. Это чуть ли не единственный профессиональный снайпер, он был очень осторожным и ответственным. Очевидно, что на той стороне работают профи.

16 мая

И вот настал переломный день... на построении ротный сообщил, что начинается наша эвакуация... И хотя командование убеждает, что слово "плен" не фигурирует, все равно сути не меняет — это плен. Ясно, что надежда на спасение — вранье... Избавляемся от экипировки и брони... Не знаю, как быть с дневниками. Оставить тут в тайнике, но не верится, что будет возможность когда-то их найти. Сжечь — рука не поднимается...