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Автор Дмитрий Плотников

Драки за гнилую еду, наркотики, трупы: в дневнике раскрыта правда об "Азовстали"

Силовые структуры

Военные корреспонденты "Комсомольской Правды" Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников стали первыми, кто из журналистов побывал в катакомбах завода "Азовсталь".

Драки за гнилую еду, наркотики, трупы: в дневнике раскрыта правда об "Азовстали"

В бункерах металлургического комбината военкоры нашли дневник одного из боевиков. Журналисты приводят фрагменты найденной тетради.

1 мая
Пока тишина, вылазили на поверхность. Вспоминали первомайские празднования в мирное время — шашлыки, солнышко, открытие купального сезона. Какое это все теперь далекое.

2 мая
Сегодня была возможность выйти в интернет, смотрел новости... По прогнозам, в мае в России должны понять, что дело не выгорело. Даже если проведут мобилизацию всех ресурсов, Украина будет усиливать натиск.

4 мая 
Новостей никаких, эвакуации нет. Неизвестность напрягает... Продукты еще есть, но по минимуму.

5 мая
Перспектива, что выберусь отсюда, все более невозможна. Мы становимся разменной монетой: просто пойдем на бойню или в унизительный плен, потому что похоже, что про нас забыли.

11 мая
Назарлиев бросился в драку против одного из парней из-за распределения продуктов. Когда кто-то находит продукты на стороне и подкармливается в узком кругу, а кто-то сидит на куцем пайке, будут проблемы.

14 мая
Утро принесло трагическую весть — был убит наш снайпер из 3 взвода, старшина Зинчук. Это чуть ли не единственный профессиональный снайпер, он был очень осторожным и ответственным. Очевидно, что на той стороне работают профи.

16 мая
И вот настал переломный день... на построении ротный сообщил, что начинается наша эвакуация... И хотя командование убеждает, что слово "плен" не фигурирует, все равно сути не меняет — это плен. Ясно, что надежда на спасение — вранье... Избавляемся от экипировки и брони... Не знаю, как быть с дневниками. Оставить тут в тайнике, но не верится, что будет возможность когда-то их найти. Сжечь — рука не поднимается...

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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