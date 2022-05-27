Военные корреспонденты "Комсомольской Правды" Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников стали первыми, кто из журналистов побывал в катакомбах завода "Азовсталь".
В бункерах металлургического комбината военкоры нашли дневник одного из боевиков. Журналисты приводят фрагменты найденной тетради.
1 мая
Пока тишина, вылазили на поверхность. Вспоминали первомайские празднования в мирное время — шашлыки, солнышко, открытие купального сезона. Какое это все теперь далекое.
2 мая
Сегодня была возможность выйти в интернет, смотрел новости... По прогнозам, в мае в России должны понять, что дело не выгорело. Даже если проведут мобилизацию всех ресурсов, Украина будет усиливать натиск.
4 мая
Новостей никаких, эвакуации нет. Неизвестность напрягает... Продукты еще есть, но по минимуму.
5 мая
Перспектива, что выберусь отсюда, все более невозможна. Мы становимся разменной монетой: просто пойдем на бойню или в унизительный плен, потому что похоже, что про нас забыли.
11 мая
Назарлиев бросился в драку против одного из парней из-за распределения продуктов. Когда кто-то находит продукты на стороне и подкармливается в узком кругу, а кто-то сидит на куцем пайке, будут проблемы.
14 мая
Утро принесло трагическую весть — был убит наш снайпер из 3 взвода, старшина Зинчук. Это чуть ли не единственный профессиональный снайпер, он был очень осторожным и ответственным. Очевидно, что на той стороне работают профи.
16 мая
И вот настал переломный день... на построении ротный сообщил, что начинается наша эвакуация... И хотя командование убеждает, что слово "плен" не фигурирует, все равно сути не меняет — это плен. Ясно, что надежда на спасение — вранье... Избавляемся от экипировки и брони... Не знаю, как быть с дневниками. Оставить тут в тайнике, но не верится, что будет возможность когда-то их найти. Сжечь — рука не поднимается...
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.