МО РФ: Красный Лиман полностью освобождён от украинских военных

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что город Красный Лиман полностью перешёл под контроль союзных сил.

Ранее сообщалось, что на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман.

Отмечается, что как минимум 200 военных ВСУ были взяты в плен во время штурма Красного Лимана. Один из пленных боевиков рассказал, что неподготовленных солдат перебросили на передовую. По его словам, представители территориальной обороны неожиданно оказались под натиском наступающих союзных войск и бросились бежать врассыпную.