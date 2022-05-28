В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что город Красный Лиман полностью перешёл под контроль союзных сил.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населёнными пунктами, включая Красный Лиман.
Отмечается, что как минимум 200 военных ВСУ были взяты в плен во время штурма Красного Лимана. Один из пленных боевиков рассказал, что неподготовленных солдат перебросили на передовую. По его словам, представители территориальной обороны неожиданно оказались под натиском наступающих союзных войск и бросились бежать врассыпную.
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