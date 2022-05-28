Британские журналисты предполагают, что в случае ядерного удара со стороны России в первую очередь под прицелом находятся США, поскольку именно Вашингтон является основным соперником Москвы со времён холодной войны. По данным Федерации американских учёных, Америка является крупнейшей ядерной державой после России и обладает примерно 5600 ядерными зарядами.
Второй вероятной целью российского удара, по мнению Daily Express, является Великобритания. Лондон проявил наибольшую инициативу в отношении военной помощи для Украины после начала военной спецоперации. Более того, премьер-министр Борис Джонсон лично заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о намерении и дальше "помогать" Киеву.
Третьей предполагаемой целью России могут стать другие ведущие страны НАТО, в особенности Франция, Германия и Канада.
"Применение ядерного оружия против страны-члена НАТО, несомненно, стало бы испытанием готовности альянса реагировать на нападение в соответствии с 5-й статьей своего устава. Кроме того, это могло бы заставить некоторых союзников выйти из военного альянса и удержать другие страны от вступления в него", — отмечается в публикации.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.