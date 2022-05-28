Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России

Британские журналисты предполагают, что в случае ядерного удара со стороны России в первую очередь под прицелом находятся США, поскольку именно Вашингтон является основным соперником Москвы со времён холодной войны. По данным Федерации американских учёных, Америка является крупнейшей ядерной державой после России и обладает примерно 5600 ядерными зарядами.

Второй вероятной целью российского удара, по мнению Daily Express, является Великобритания. Лондон проявил наибольшую инициативу в отношении военной помощи для Украины после начала военной спецоперации. Более того, премьер-министр Борис Джонсон лично заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о намерении и дальше "помогать" Киеву.

Третьей предполагаемой целью России могут стать другие ведущие страны НАТО, в особенности Франция, Германия и Канада.