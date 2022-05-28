Президент России Владимир Путин в начале военной спецоперации предупреждал о том, что не стоит вмешиваться в ситуацию на Украине. По мнению главы Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Нила Мелвина, в скором времени терпению Москвы придёт конец.
Он отметил, что Россия обладает всем необходимым, чтобы нанести удар по линиям снабжения Украины, которые находятся в Польше. Мелвин считает, что если Запад продолжит накачивать Незалежную тяжёлым вооружением, то конфликт может перерасти в полномасштабное столкновение.
"Нужно учитывать тот факт, что дальнейшие поставки вооружений повышают риски. Россия вполне может ударить по территории НАТО — например, по линиям поставок в Польше", — предупреждает Мелвин в интервью Express.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.