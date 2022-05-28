Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину

Президент России Владимир Путин в начале военной спецоперации предупреждал о том, что не стоит вмешиваться в ситуацию на Украине. По мнению главы Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Нила Мелвина, в скором времени терпению Москвы придёт конец.

Он отметил, что Россия обладает всем необходимым, чтобы нанести удар по линиям снабжения Украины, которые находятся в Польше. Мелвин считает, что если Запад продолжит накачивать Незалежную тяжёлым вооружением, то конфликт может перерасти в полномасштабное столкновение.