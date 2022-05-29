Аналитик Купер: войска России достигли успехов в ходе проведения СВО на Украине

Австрийский военный аналитик Том Купер составил отчёт о ходе военной спецоперации российской армии на Украине, который оказался неутешительным для киевского руководства. Он назвал ситуацию в регионе "наиболее кризисной". Союзные войска прорвали линию фронта возле Попасной и почти отрезали группировку противника в Лисичанске и Северодонецке.

Купер подчеркнул, что российская армия активно продвигается по заданной траектории. Под контроль ВС РФ уже перешли такие населённые пункты как Триполье и Новая Каменка, которые расположены около Соледара. Это несёт существенную угрозу для ВСУ, поскольку важная дорога Т1302, по которой поступает снабжение для укрепрайона в Северодонецке-Лисичанске, в скором времени будет заблокирована.