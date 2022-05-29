Военный эксперт Алексей Леонков сделал ироничное замечание по поводу провала запуска ВС США межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент".
Ранее стало известно, что американская ракета, запущенная с подлодки, потеряла цель, и дело закончилось взрывом.
Леонков отметил, что в последнее время США испытывают сложности в плане разработки ядерного вооружения. Его испытания, несмотря на солидное многомиллиардное финансирование, часто заканчиваются неудачей.
"У России ядерный щит скоро обновится на 100%, после постановки на боевое дежурство 46 МБР "Сармат”, а у США похоже он — обнулится", — с издёвкой заметил Леонков.
Ранее Леонков рассказал, что поставляемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня могут быть применены для нанесения "последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев", который хочет хоть в какой-то мере продемонстрировать свою силу против России.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.