Леонков предсказал "обнуление" ядерного щита США после неудачного пуска МБР

Военный эксперт Алексей Леонков сделал ироничное замечание по поводу провала запуска ВС США межконтинентальной баллистической ракеты "Трайдент".

Ранее стало известно, что американская ракета, запущенная с подлодки, потеряла цель, и дело закончилось взрывом.

Леонков отметил, что в последнее время США испытывают сложности в плане разработки ядерного вооружения. Его испытания, несмотря на солидное многомиллиардное финансирование, часто заканчиваются неудачей.

"У России ядерный щит скоро обновится на 100%, после постановки на боевое дежурство 46 МБР "Сармат”, а у США похоже он — обнулится", — с издёвкой заметил Леонков.

Ранее Леонков рассказал, что поставляемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня могут быть применены для нанесения "последнего, но самого мощного удара, на который способен Киев", который хочет хоть в какой-то мере продемонстрировать свою силу против России.