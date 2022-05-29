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Автор Мария Карева

Генералы ВС РФ: боевая авиация Украины скоро закончится из-за нехватки пилотов

Силовые структуры

Российские войска почти каждый день сбивают самолёты и вертолёты противника в ходе военной спецоперации. В марте сообщалось о том, что "практически вся" боеспособная авиация Киева ликвидирована. Следовательно, Украина получает авиацию из-за рубежа и быстро ремонтирует подбитые машины.

Генералы ВС РФ: боевая авиация Украины скоро закончится из-за нехватки пилотов

По мнению генерал-майора Александра Цалко, с восстановлением авиатехники у Украины на данный момент "проблем нет". В боевых действиях могут принимать участие военные самолёты и вертолёты, которые были списаны ранее. Однако Киев испытывает дефицит квалифицированных военных пилотов.

"На сегодняшний день лётный состав на Украине уже почти целиком истреблён. <…> Я удивляюсь, как они соглашаются летать на таком хламе — не летчики, а камикадзе. Их сбивают, а они продолжают совершать вылеты", — недоумевает эксперт.

Генерал-майор Владимир Попов отметил, что самая уязвимая точка у украинской авиации — это наличие и подготовка кадров. Он подчеркнул, что пилот должен не просто уметь летать, но и обладать высокой мотивацией. Более того, российская противовоздушная оборона успешно ликвидирует любые воздушные цели противника.

"Эти удары достигают результатов. Интенсивность применения ВВС Украины снизилась в разы по сравнению с началом операции", — сказал Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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