Генералы ВС РФ: боевая авиация Украины скоро закончится из-за нехватки пилотов

Российские войска почти каждый день сбивают самолёты и вертолёты противника в ходе военной спецоперации. В марте сообщалось о том, что "практически вся" боеспособная авиация Киева ликвидирована. Следовательно, Украина получает авиацию из-за рубежа и быстро ремонтирует подбитые машины.

По мнению генерал-майора Александра Цалко, с восстановлением авиатехники у Украины на данный момент "проблем нет". В боевых действиях могут принимать участие военные самолёты и вертолёты, которые были списаны ранее. Однако Киев испытывает дефицит квалифицированных военных пилотов.

"На сегодняшний день лётный состав на Украине уже почти целиком истреблён. <…> Я удивляюсь, как они соглашаются летать на таком хламе — не летчики, а камикадзе. Их сбивают, а они продолжают совершать вылеты", — недоумевает эксперт.

Генерал-майор Владимир Попов отметил, что самая уязвимая точка у украинской авиации — это наличие и подготовка кадров. Он подчеркнул, что пилот должен не просто уметь летать, но и обладать высокой мотивацией. Более того, российская противовоздушная оборона успешно ликвидирует любые воздушные цели противника.