Российские войска почти каждый день сбивают самолёты и вертолёты противника в ходе военной спецоперации. В марте сообщалось о том, что "практически вся" боеспособная авиация Киева ликвидирована. Следовательно, Украина получает авиацию из-за рубежа и быстро ремонтирует подбитые машины.
По мнению генерал-майора Александра Цалко, с восстановлением авиатехники у Украины на данный момент "проблем нет". В боевых действиях могут принимать участие военные самолёты и вертолёты, которые были списаны ранее. Однако Киев испытывает дефицит квалифицированных военных пилотов.
"На сегодняшний день лётный состав на Украине уже почти целиком истреблён. <…> Я удивляюсь, как они соглашаются летать на таком хламе — не летчики, а камикадзе. Их сбивают, а они продолжают совершать вылеты", — недоумевает эксперт.
Генерал-майор Владимир Попов отметил, что самая уязвимая точка у украинской авиации — это наличие и подготовка кадров. Он подчеркнул, что пилот должен не просто уметь летать, но и обладать высокой мотивацией. Более того, российская противовоздушная оборона успешно ликвидирует любые воздушные цели противника.
"Эти удары достигают результатов. Интенсивность применения ВВС Украины снизилась в разы по сравнению с началом операции", — сказал Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.