ВС РФ уничтожили базу полицейского спецназа "КОРД" в Запорожской области Украины

Продолжается специальная военная операция РФ на территории Украины. Высокоточные ракетные удары наносятся по объектам военной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что был нанесён ракетный удар по базе в Запорожской области. По обновлённым данным, в результате высокоточного удара уничтожены 25 членов полицейского спецподразделения "КОРД" (Корпус оперативно-внезапного действия) Национальной полиции Украины. Об этом сообщил глава Винницкой военно-областной администрации Сергей Борзов.

Сообщается также о 75 раненых бойцах. Таким образом, в общей сложности в Запорожскую область было переброшено не менее 100 военных из Винницы, Ровно и Черкасс.