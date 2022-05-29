Продолжается специальная военная операция РФ на территории Украины. Высокоточные ракетные удары наносятся по объектам военной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что был нанесён ракетный удар по базе в Запорожской области. По обновлённым данным, в результате высокоточного удара уничтожены 25 членов полицейского спецподразделения "КОРД" (Корпус оперативно-внезапного действия) Национальной полиции Украины. Об этом сообщил глава Винницкой военно-областной администрации Сергей Борзов.
Сообщается также о 75 раненых бойцах. Таким образом, в общей сложности в Запорожскую область было переброшено не менее 100 военных из Винницы, Ровно и Черкасс.
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