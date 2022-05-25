ВС РФ нанесли удары крылатыми ракетами по Запорожью

По Запорожью была произведена серия ракетных ударов. Инцидент произошёл приблизительно в 5 утра. Глава областной администрации, который был назначен на пост руководством киевского режима, Александр Старух подтвердил четыре "прилёта" крылатых ракет. По предварительным данным Запорожской ОВА, одну из них якобы удалось сбить с помощью системы ПВО.

Российские войска в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ликвидируют объекты военной инфраструктуры ВСУ, используя высокоточное оружие.