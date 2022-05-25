По Запорожью была произведена серия ракетных ударов. Инцидент произошёл приблизительно в 5 утра. Глава областной администрации, который был назначен на пост руководством киевского режима, Александр Старух подтвердил четыре "прилёта" крылатых ракет. По предварительным данным Запорожской ОВА, одну из них якобы удалось сбить с помощью системы ПВО.
Российские войска в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ликвидируют объекты военной инфраструктуры ВСУ, используя высокоточное оружие.
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Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.