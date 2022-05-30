Американцы не будут отправлять киевскому режиму системы, которые могут наносить ракетные удары вглубь РФ.
Об этом сообщил президент США Джо Байден.
"Мы не собираемся отправлять на Украину ракетные системы, которые могут попасть в Россию", — сказал американский лидер журналистам.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже назвал это решение "разумным".
Однако на Украине продолжают угрожать Российской Федерации.
"Крым — это Украина. Атаки по базам в аннексированном Крыму и по Крымскому мосту не рассматриваются США, как атаки по территории РФ. Что с (лицом), русня?" — угрожает ударом по полуострову бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.