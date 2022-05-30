На Украине обещают назло Байдену ударить вглубь территории России

Американцы не будут отправлять киевскому режиму системы, которые могут наносить ракетные удары вглубь РФ.

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

"Мы не собираемся отправлять на Украину ракетные системы, которые могут попасть в Россию", — сказал американский лидер журналистам.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже назвал это решение "разумным".

Однако на Украине продолжают угрожать Российской Федерации.