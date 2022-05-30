Волына бросил позиции на заводе им. Ильича и ушел на "Азовсталь"

Сдавшихся в плен с "Азовстали" сейчас допрашивают и устанавливают их причастность к обстрелам домов.

В колонии на данный момент более двух тысяч пленных с завода. Это нацисты "Азова"*, морпехи, пограничники. Тут же всё командование разгромленного гарнизона.

Сергей Волынский по кличке Волына 30 мая был опрошен корреспондентами. Известен морской пехотинец стал, когда из бункеров комбината в Мариуполе начал обращаться к мировым лидерам об эвакуации.

Также он сообщил, как бросил позиции на заводе имени Ильича и ушел на меткомбинат "Азовсталь".

"Со мной пошли около 200 ребят, в основном, это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении "Азовстали", — рассказал экс-морпех.

Колонну техники его бывшего командира 36 отдельной бригады Владимира Баранюка разгромили при отступлении, а сам полковник попал в плен. Как рассказывает Волынский, они должны были двигаться вместе, но от Баранюка не поступало команды на действия.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.